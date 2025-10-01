Leticia Vázquez, joven precaria: "Mi padre pudo comprar una vivienda y tener un trabajo estable, pero no sabe si tendrá una pensión"

¿Brecha generacional o de clase? Es lo que llama a reflexionar una joven precaria, Leticia Vázquez, en este debate de laSextaXplica. "Muchos jóvenes de clase alta no tienen los mismos problemas que los de clase trabajadora", apunta en este vídeo.

Leticia Vázquez, joven precaria, dio su opinión en laSextaXplica sobre la supuesta brecha generacional que existe en la sociedad. "Si la cuestión está en quién vive mejor, si los 'boomers' o los 'millennials', como buena gallega diré que depende", comenzó diciendo.

A la joven le resultó "curioso" que Analía señale que "algunos 'boomers' viven a todo tren": "Esta mañana he estado rodeada de miles de afectados por las mutualidades que están cobrando pensiones de 100, 200 y 300 euros". "Esos son 'boomers', entre ellos mi padre, abogado, quien se pudo comprar una vivienda y tener un trabajo estable, pero no sabe si tendrá una pensión digna".

Vázquez asegura ser consciente de la brecha generacional, pero "sobre todo" remarca "una brecha de clase". "Estoy segura que los jóvenes de clase alta no tienen los mismos problemas que los de clase trabajadora", afirmó en el plató, señalando que "la culpa de la precariedad" la tiene quien "explota": "Los empresarios, y también la administración pública, que lo permite y que muchas veces precariza".

