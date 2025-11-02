Javier Caracuel, médico de urgencias, denuncia que "el sistema sanitario se está ahogando"

LaSexta Xplica analiza el preocupante estado de la sanidad pública. El colapso del sistema ha disparado la contratación de seguros privados ante la desesperación de los pacientes, mientras los profesionales denuncian precariedad y sobrecarga en hospitales y centros de salud.

LaSexta Xplica debate sobre la sanidad pública. El colapso del sistema ha provocado un aumento notable en la contratación de seguros privados, ante la desesperación de los pacientes por las largas listas de espera, que ya baten récords históricos.

Para conocer más sobre este colapso, el programa invita a Javier Caracuel, médico de urgencias en el Hospital Virgen del Rocío, quien asegura que "lo más importante es el enfermo".

"El problema es que la calidad con la que nosotros atendemos a los enfermos depende del bienestar de los profesionales", añade Caracuel. "Me da coraje la politización de todo esto porque lo más importante es tratar de ver a los enfermos lo mejor posible", señala, algo que, dice, cada vez pueden hacer menos debido a las condiciones en las que trabajan.

Unas condiciones pésimas que, según el médico, han llevado a muchos profesionales sanitarios a compaginar turnos en la sanidad pública y privada, trasladarse a otras comunidades o incluso emigrar a otros países en busca de mejores condiciones laborales.

Asimismo, denuncia que en un hospital de urgencias no se puede trabajar con el personal justo para atender tanto en urgencias como en planta. "Esto pasa en Andalucía y en todas las comunidades autónomas", detalla.

Por otro lado, Caracuel también se pronuncia sobre la polémica de los cribados de mama en Andalucía: "Esto de los cribados de mama es la punta del iceberg de un sistema sanitario que se está ahogando desde hace mucho tiempo".

