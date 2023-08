El programa Sábado Clave abordó el 8 de julio las causas de la carencia de camareros en España. Según CCOO, desde 2019 se han perdido 32.000 empleos de camarero y 3.000 de cocinero. Varios trabajadores ofrecieron sus opiniones, relataron sus vivencias y cuáles son sus condiciones laborales como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

"He estado en sitios trabajando y cobrando 1,5 euros la hora, y el empresario te dice que eso es lo que hay", denunció uno de los empleados. Otra camarera aseguró que en el sector "se cobra 1.000 euros por hacer 55 horas". Sin embargo, una hostelera criticó que "la gente no quiere trabajar". "La gente dice que las condiciones del sector de la hostelería son muy malas, pero yo creo que la gente no quiere trabajar realmente. Hay muchas ayudas, muchas paguitas, que hacen que al final la gente tenga un sueldo con menos esfuerzo", afirmó.

El periodista económico José María Camarero indicó que este verano se está dando "una verdadera guerra entre los hosteleros por conseguir a un camarero". Hay dos factores que influyen en la situación, según expuso: "Por una parte, la realidad económica es que no son los mejores sueldos del mundo, y hay una realidad social, mucha gente a la que le requiere un esfuerzo desplazarse a su lugar de trabajo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa emitido el 8 de julio de 2023 en laSexta