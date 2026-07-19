Ignasi Guardans, sobre la presencia de Pedro Sánchez en la final del Mundial: "Va a ser el embajador anti-Trump de muchos países"

Ignasi Guardans sostiene en laSexta Xplica que Trump protege a Gianni Infantino y que Pedro Sánchez simbolizará en el palco la oposición internacional al presidente de Estados Unidos.

"Infantino está buscando la protección de Trump", sentencia con dureza Ignasi Guardans, profesor de Ciencias Políticas, en laSexta Xplica, cuando José Yélamo pone sobre la mesa que lo que viviremos en las próximas horas con el Mundial tiene "mucho de geopolítica".

El experto recalca que la Fiscalía de EEUU ha retirado varias causas que tenía abiertas contra el presidente de la FIFA en este mismo mes de marzo. "La FIFA es un nido podrido, lo sabe todo el mundo. El 'FIFA Gate' sigue vive hoy y algunos de los casos que seguían vivos han quedado anulados por la Administración de Trump", señala en el programa de laSexta.

Guardans pronostica que en cuanto acabe el Mundial Infantino acabará "absolutamente expuesto" y que veremos a Trump "protegiéndolo y poniendo aranceles a quien se le ocurra cuestionar el liderazgo de Infantino".

"El palco va a ser apasionante. Subrayaría -por lo que he leído en prensa internacional, tuits y post- que Pedro Sánchez va a representar ahí a muchos líderes del mundo. Va a ser la voz del 'anti Trump'. Le guste o no a Trump y a Sánchez", asegura el profesor, quien recuerda que embajadores de Irán han dicho en X que apoyan a España en la final.

"La presencia geopolítica de Sánchez en ese palco, simbólicamente, va mucho más allá del fútbol", concluye.

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