¿Cuánto se llevan los jugadores de España por ganar el Mundial? El aviso de Camarero con Hacienda

La segunda estrella de la selección española puede venir acompañada de una "lluvia de millones". Estas son las cifras y el impacto económico del Mundial en España... y en los jugadores de la Roja. "Ganaríamos todos, pero Hacienda también", comenta Camarero.

El impacto económico que tendría que la selección española ganara el Mundial nos traería una "lluvia de millones" que José María Camarero, periodista económico, cifra en 4.000 millones de euros. "Representa el 0,5 % de la riqueza nacional", calcula en laSexta Xplica. Es "casi el mismo dinero que tienen presupuestados todos los clubes de la Liga en un año".

Ese dinero podría venir de dos fuentes principales: "Uno, por lo que se llama la 'Marca España', la buena imagen que se generaría para España. Tendríamos muchas más exportaciones". El consumo en bares y restaurantes también se dispararía esta noche: "Hasta 130 millones de euros podrían facturar solo en las dos horas de partido".

Camarero habla también de los precios de las entradas para la final, que cuestan de 6.000 a 30.000 euros. Y eso sin contar con que los vuelos Madrid-Nueva York está en unos 1.200 euros, al igual que dos noches de hotel en Nueva York.

Nuestros jugadores, si ganan, también se llevan una jugosa prima (y Hacienda, también). La Federación se llevaría 43 millones de euros, que se repartiría a razón de 800.000 euros por jugador. "Pero ojo, porque eso tributa, y la tributación puede llegar al 50 % dependiendo de la comunidad autónoma donde tengan la residencia fiscal. Es decir, que ganaríamos todos con el Mundial, pero Hacienda, también", concluye Camarero.

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