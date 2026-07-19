"¿Qué quieres, que se recorte la pensión en el futuro?": Afra Blanco, a una empresaria que se queja de las retenciones y cotizaciones

Tania Tejeira, empresaria, abogada y miembro de Lideremos, lleva a laSexta Xplica la nómina de un amigo suyo, en la que se refleja que solo el 52 % de lo que cuesta su puesto de trabajo lo recibe él. Afra Blanco le responde.

"Desde la pandemia se han disparado los precios de todo", comenta Tania Tejeira, empresaria, abogada y miembro de Lideremos, en laSexta Xplica. También apunta a la inaccesibilidad de la vivienda. Además, reclama que es necesario "tomar algún tipo de medidas de minoración de la presión fiscal en determinadas rentas".

La empresaria reclama que los autónomos que facturan menos de 85.000 euros al año todavía están esperando a que se les aplique la exención del IVA. Una medida que "se va a hacer", recalca la sindicalista Afra Blanco, también presente en el debate.

Tejeira lleva al programa la nómina de un amigo suyo. "Recibe 3.037 euros en la cuenta y el empresario paga 5.780 euros", informa, para después pasar a hablar de porcentajes: "El 52,5 % de lo que cuesta su puesto de trabajo lo recibe él. Un 47 % se va entre retenciones, cotizaciones...".

La sindicalista la interrumpe para indicar que esa cantidad se destina a "salario diferido, pensiones, FOGASA...". "Que te veo venir...", comenta. La empresaria insiste en que es necesario que en ese tipo de nóminas haya una minoración de ese gasto y que "acabe en el bolsillo del trabajador".

"¿Qué quieres, que se le corte la pensión en el futuro? ¿Que se le recorte la retribución de los permisos? ¿Dónde quieres recortar en el trabajador?", pregunta Blanco. "¿Hace solo el esfuerzo el trabajador o lo puede hacer el Estado también? Quiero recortar en el coste de empresa y en el tipo impositivo", afirma la empresaria.

"Que no, quieres recortar en su pensión. Dilo", pide la sindicalista. "Cuando ese dinero está en el bolsillo del ciudadano, al final el Estado lo vuelve a recaudar impuestos en el consumo", insiste Tejeira. "Los jubilados también pagan impuestos", señala Blanco.

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