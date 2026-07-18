Rita Maestre: "Infantino compite con Rutte por ser el más pelota con quien consideran el amo del mundo"

En el programa, ha hecho mención a la actitud del presidente de la FIFA con un Trump al que agasaja en cada intervención. "Es vergonzoso", afirma.

Rita Maestre ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, del partido que disputan España y Argentina y que puede hacer que la Selección sume su segunda estrella y Copa del Mundo. En sus palabras, ha hablado de la figura de Gianni Infantino.

De un presidente de la FIFA que muestra una actitud más que clara con Donald Trump: "Es vergonzoso, compite con Rutte para ver quién le hace la pelota de manera más lamentable al que consideran el dueño del mundo".

Sobre el partido, Maestre pone su mirada en Argentina: "Hay muchas dudas y teorías, y conversaciones de calle, sobre cuánto de justo va a ser el encuentro".

En el punto de mira, el arbitraje. Uno que fue más que polémico en el Argentina - Egipto y también en el Argentina - Suiza.

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