"¡Enorme nuestra Selección!", "futbolísticamente está en otra galaxia".. las reacciones políticas al triunfo de España en el Mundial

Los detalles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido uno de los primeros en reaccionar a la segunda estrella de la Selección y ha dado las gracias al equipo. "Habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto", dice la Casa Real.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró en redes sociales la victoria de la selección española en el Mundial, agradeciendo al equipo por la segunda estrella. Óscar Puente, ministro de Transportes, destacó la superioridad futbolística de España, mientras que Salvador Illa y Alberto Núñez Feijóo también elogiaron al equipo, resaltando valores como el trabajo duro y la humildad. Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal expresaron su alegría, y Gabriel Rufián lanzó un mensaje conciso. La Casa Real felicitó al equipo por su esfuerzo y entrega. Desde Argentina, Javier Milei agradeció a su selección por su desempeño, destacando el coraje y talento del equipo. España se proclamó campeona gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado en redes sociales a la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial. "¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡Enorme nuestra Selección!", ha manifestado en su perfil de X, donde también ha dado las "gracias" al equipo por conseguir esa segunda estrella.

También el ministro Óscar Puente ha reaccionado en X a la victoria, destacando que España es campeona del mundo porque "futbolísticamente está en otra galaxia". "Ha ganado el torneo sin despeinarse", ha expresado el ministro de Transportes, quien ha señalado que nuestra portería ha "encajado un gol en ocho partidos". "¡Volvemos a hacer historia!", ha celebrado, por su parte, el también socialista Salvador Illa, president de la Generalitat.

Mientras, en el PP, su líder, Alberto Núñez Feijóo ha defendido en una publicación en redes que somos "merecidísimos campeones del mundo". "Valores, trabajo duro, humildad y fe. Habéis hecho historia. No hay límites para este equipo", ha subrayado el presidente del Partido Popular, quien ha dado la enhorabuena a la selección por la victoria y ha terminado su mensaje con un "¡Viva España!". Feijóo ha acompañado el tuit con una imagen en la que se le ve disfrutando del partido junto a Almeida en Madrid.

En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado en su cuenta de X la victoria y también ha cerrado su publicación con un "!Viva España!". Y quien también ha expresado su alegría por la segunda estrella ha sido Santiago Abascal, que ha dado la enhorabuena a los "campeones".

Quien ha optado por un mensaje conciso pero directo ha sido Gabriel Rufián. "España 1 - Infantino 0", ha señalado el portavoz de Esquerra en el Congreso.

Asimismo, la Casa Real también ha dado la "enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición". "Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido. Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto", ha manifestado desde su perfil oficial en X, donde ha añadido: "Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda".

Y desde Argentina, su presidente, Javier Milei, ha dado las gracias a sus jugadores. "Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", ha escrito el político, mientras que la vicepresidenta argentina, victoria Villarruel, se ha expresado en la misma línea y ha agradecido al equipo que lo "haya dado todo por Argentina". "Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca", ha añadido.

Pedro Sánchez ha presenciado la final desde el palco de autoridades del estadio MetLife junto a los Reyes, Felipe VI y Letizia, las hijas de los monarcas y otras autoridades. Pese a no haber habido foto oficial, el líder del Ejecutivo español y Donald Trump se han saludado brevemente y se han dado un apretón de manos antes de que comenzara el encuentro entre España y Argentina.

Saludo entre Sánchez y Trump en la final del Mundial

Ha sido un gol de Ferran Torres ya en la prórroga el que ha hecho a España campeona del mundo por segunda vez. El equipo de Luis de la Fuente ha dominado el encuentro de principio a fin, y aunque ha habido que esperar hasta el minuto 106, finalmente ha llegado el esperado gol que nos ha dado el triunfo.

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