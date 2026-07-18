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Tensión y reproches

El encuentro más tenso del Mundial: Trump y Sánchez se ven las caras en Nueva York gracias al fútbol

Los detalles Según el presidente del Gobierno, tras la cumbre de la OTAN la relación entre ambos es "cordial", pero el presidente estadounidense tiene una larga lista de descalificaciones hacia nuestro país.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez y Donald Trump
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Pedro Sánchez viajará finalmente a Nueva York para ver la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, lo que inevitablemente provocará un encuentro con Donald Trump.

Será el nuevo capítulo de una relación marcada por la tensión y por los reproches del presidente estadounidense hacia España. Porque el presidente estadounidense ha dicho que nuestro país "es un problema", una "causa perdida", un "compañero horrible" o "gente mala".

El presidente del Gobierno aseguró tras la cumbre de la OTAN a principios de este mes de julio que la relación es cordial, pero el republicano ha descalificado a España desde todos los flancos posibles.

El inquilino de la Casa Blanca nos ha acusado de "dar problemas a la OTAN" hasta el punto de insinuar nuestra expulsión, nos ha achacado no dejar que se usaran las bases españolas durante la guerra con Irán o directamente ha atacado al propio Sánchez: "España no tiene absolutamente nada que nos interese (...). Tienen gente estupenda, pero no tienen un gran liderazgo".

Una relación que ha tenido sus vaivenes plasmados en la cumbre de la OTAN, esa que empezó con Trump llegando a amenazar con cortar el comercio y a cancelar las visitas institucionales y que terminó con un halago: "España hoy se ha portado de maravilla, ha sido muy generosa".

Y que podría terminar con el presidente de EEUU haciéndonos entrega de la Copa del Mundo ante la atenta mirada de Sánchez.

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