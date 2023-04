Sábado Clave pudo conversar sobre si el pago con tarjeta está acabando con las propinas en la hostelería con Fernando Moreno, propietario del restaurante 'La Reunión' de Manzanares El Real. El hostelero explicaba que reciben "muchas propinas de la gente que se toma el café y le sobran los 20 céntimos, pero cuando ya te pagan una comida o un desayuno con tarjeta pues se reduce bastante el importe".

Fernando asegura que el 70% de la gente que va a comer a su establecimiento "paga con tarjeta" y comenta que, en nuestro país, "todavía no estamos preparados para pagar una propina obligada. Nuestra cultura ahora mismo no es esa". También afirmaba que en su establecimiento "la propina se reparte entre todos los trabajadores y si antes intentábamos que tuvieran una propina razonable mensual, ahora no tenemos que ir para repartirla a mes y medio".

Sobre lo que considera una propina aceptable, Fernando explica que "cuando te tomas un café, la gente te da 20 o 30 céntimos, pero después tenemos una comida de 120 o 150 euros y te da 60 céntimos de propina", algo que, opina, "no sé si es lo más justo". Sin embargo, apunta que "al final es algo que te da el cliente porque él quiere, por el buen servicio que ha recibido".