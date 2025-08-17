Un exadicto a la heroína explica como se engancho a las drogas: "Había gente de dinero, traían cosas nuevas para experimentar"

En la última temporada de Salvados, el programa entrevistó a Félix Ponce, un exadicto a la heroína, para conocer cómo empezó con las drogas y cómo una curiosidad adolescente terminó convirtiéndose en años de dependencia y dificultades personales.

El hombre confiesa que con solo 13 años se fumó su primer porro: "Nos fumamos un porro con un amigo que se lo había robado a su hermano y ese fue el primer contacto".

Asimismo, recuerda que desde pequeño iba a lugares con fama, como la plaza de Atarazanas, donde llegaban a congregarse hasta 1.500 jóvenes. "Había gente de dinero, traían cosas nuevas para experimentar", comenta a Equipo de Investigación.

Después de los porros llegaron las pastillas, en concreto las anfetaminas. "Las tomábamos cuando íbamos a festivales. No era todos los días, yo iba al colegio, estudiaba y casi todos mis amigos igual… luego llegaba el fin de semana y nos desmadrábamos", relata Félix.

