Un empresario asegura que "hay puestos de funcionariado que no tienen sentido": "Si tú no eres eficiente en la privada, se te despide"

"Una de las cosas que hay que hacer para aliviar la presión fiscal es cambiar el modelo de país que tenemos, empezando por el funcionariado", asegura el empresario José Luis Azañón en laSexta Xplica. "Estás diciendo que se le despidan", se escandaliza la sindicalista Afra Blanco.

"Las empresas no existirían sin impuestos, pero es que los impuestos tampoco existirían sin empresas", señala José Luis Azañón en este debate de laSexta Xplica en respuesta a la sindicalista Afra Blanco. El empresario cree que en este caso "ni siquiera existiría lo público o nos convertiríamos en la China comunista de Mao".

Azañón se queja de que las empresas que más facturan sean las que menos presión tienen y también señala otro asunto que él considera como un problema principal a resolver para mejorar la eficiencia del gasto en impuestos.

"Seguro que hay que incrementar el gasto en pensiones, sanidad y educación", opina, pero cree que hay que "cambiar el modelo de país", empezando por "el funcionariado". "Hay muchos puestos de funcionario que por la evolución de la vida y la sociedad ya no tienen ningún sentido, pero como tienen plaza de funcionarios por oposición, no podemos actuar sobre ellos. Ahí no estás optimizando el gasto", sentencia.

Afra Blanco le recuerda que él es propietario de peluquerías y que los funcionarios "también se cortan el pelo". "Estás diciendo que les despidan", comenta la sindicalista con asombro. "Si tú dejas de ser eficiente en tu puesto de trabajo en una empresa privada te despiden o te buscan otro sitio donde puedas ser productivo", insiste el empresario.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido