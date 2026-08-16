La advertencia de Alberto Garzón: "Por cada euro que se baja de impuestos, 65 céntimos se retiran de educación, sanidad y pensiones"

El exministro recalca en laSexta Xplica que la gran parte de los impuestos que pagamos se destinan a los servicios públicos básicos y advierte de lo que ocurriría en caso de una bajada generalizada.

"Como diputado y como Ministro he hecho mucho Presupuesto General del Estado, he participado en la elaboración y entre pensiones, educación y sanidad se va el 65 % del gasto", advierte Alberto Garzón en laSexta Xplica. Así, el exministro de Consumo quiere dejar claro que "por cada euro que se rebaja de impuestos se están retirando 65 céntimos de educación, sanidad y pensiones".

Para Garzón, el problema del sistema fiscal es "la regresividad": "No todos pagamos igual. Las rentas del trabajo pagan mucho más que la del ahorro". En el caso de las empresas, señala que las más grandes pagan menos impuestos que las pequeñas y medianas. "De hecho, ha tenido que venir la Unión Europea a poner un mínimo del 10 %, porque las grandes empresas utilizaban mecanismos para pagar incluso menos del 7 %", asegura.

"Yo creo que las grandes fortunas pagan poco en España", asegura para después explicar que las personas que ganan más de 300.000 euros al año son las que pagan el tipo máximo, que es del 50 %. "En toda Europa, cuando se reconstruyó la democracia y la sociedad basada en el bienestar colectivo, desde le II Guerra Mundial hasta los años 80, alcanzaba el 90 %".

El exministro cree que es una injusticia que un trabajador pague mucho más en proporción que alguien que gana más de 300.000 euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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