La emotiva despedida a Paula del Fraile tras 14 años en laSexta (con ramo de José Yélamo y vídeo de mejores momentos incluidos)

Antes de terminar el programa, José Yélamo se toma unos minutos para homenajear a Paula del Fraile, una de las caras más reconocibles de laSexta, quien se marcha de la casa para emprender una nueva aventura profesional.

Han sido 14 años llenos de información, directos y grandes momentos. Por eso, Paula del Fraile no podía despedirse de laSexta sin recibir el homenaje que le prepararon sus compañeros de laSexta Xplica, con José Yélamo al frente.

El programa rindió tributo a una de las periodistas más reconocibles de la cadena con un vídeo que repasó algunos de los momentos más destacados de su trayectoria en diferentes espacios de la casa.

Visiblemente emocionada, Paula agradeció el cariño y el apoyo de todas las personas que la han acompañado durante estos años.

José Yélamo, presentador de laSexta Xplica y también su marido, apareció con un ramo de flores para recordar, entre sonrisas, el lugar en el que comenzó su historia juntos: una guardia periodística frente a la casa de Luis Bárcenas.

"Aquí acaba nuestra vida en común... profesional, que no la personal", bromeó Yélamo. "Ah, vale, qué susto. Digo, 'ruptura en directo'", respondió ella, siguiéndole el juego.

"Al final voy a llorar", confesó Paula. Tras la despedida, ambos dieron paso a unas vacaciones muy esperadas. "Se supone que sí, si se mantiene todo en pie...", comentó la periodista entre risas.

A partir de la próxima semana, Verónica Sanz se pondrá al frente de laSexta Xplica hasta el mes de septiembre.

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