El Gran Wyoming, habla sobre Junts en laSexta Xplica: "Un político no puede decir 'voy a votar en contra de todo"

La drástica ruptura del partido liderado por Puigdemont con el PSOE y su decisión de votar que no a todo es algo "difícil de entender", así lo califica el humorista en laSexta Xplica: "Un político que representa a miles de personas no puede decir voy a votar en contra de todo, incluso de lo que os beneficia".

La drástica ruptura de Junts con el PSOE y su decisión de votar que no a todo es algo "difícil de entender". Así lo califica el Gran Wyoming en laSexta Xplica. "Si entendemos la política como estrategia o riña de bar, sí. Pero un político que representa a miles de personas no puede decir voy a votar en contra de todo, incluso de lo que os beneficia. El voto no es tuyo", expone.

En una charla con José Yélamo para laSexta Xplica, que podrá verse durante la noche de este sábado a partir de las 21:45 horas, el humorista se posiciona en diferentes temas actuales y del ámbito político.

Entre otros temas, deja clara su postura sobre el histórico juicio al Fiscal General del Estado, que esta semana será interrogado."El disparate ya se ha cometido. En instrucción, el Juez tenía que haber archivado y decir no hay nada, pero como no hay nada, no pudo seguir. Lo eleva al Supremo y este en vez de decir 'aquí no hay nada', también lo coge. Si ves la foto del Supremo... acojona", narra.

Tampoco se libra el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: Miguel Ángel Rodríguez, al que Wyoming, que conoce bien, acusa de ser el primero en faltar a la verdad.

"Este señor ni siquiera es periodista. Él solo tiene Bachillerato. No estudió. Era la mano derecha de Aznar", añade.

La conversación completa de Yélamo con el gran Wyoming, esta noche en Xplica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.