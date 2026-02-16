Gonzalo Bernardos analiza la economía española: "En términos de poder adquisitivo, España tiene más que Finlandia o Dinamarca"

Gonzalo Bernardos afirma que "España es un gran éxito generando empleo, pero tiene problemas en generar salario en términos de poder adquisitivo". Además, denuncia que "la capacidad de empleabilidad de los españoles es baja".

Gonzalo Bernardos recuerda que "durante muchas décadas de los años 80, 90 y finales de los 70 España fracasó tremendamente en originar empleo". Sin embargo, aunque "había mucho paro, pero, sobre todo, subían bastante los salarios", explica el experto en Economía, que destaca que, en cambio, "ahora España es un gran éxito generando empleo, pero tiene problemas en generar salario en términos de poder adquisitivo".

"Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar", asegura Bernardos, que reflexiona: "Hay un 67% de personas extranjeras que residen en España que trabajan o quieren trabajar, mientras que de españoles es un 56%". Y es que Bernardos denuncia que "la capacidad de empleabilidad de los españoles es baja porque quieren trabajar donde les gusta, no donde pueden". "Nos encontramos con un desajuste tremendo entre oferta y demanda ya que donde los españoles quieren no encuentran trabajo y donde los empresarios buscan trabajadores, les cuesta encontrar nacionales", afirma.

Por otro lado, Bernardos destaca que "si miramos la renta en términos de poder adquisitivo, España tiene más que Finlandia y más que Dinamarca, aunque por debajo de la Unión Europea". Bernardos afirma que "hay que considerar que lo que cobramos no es lo que entra en nuestro bolsillo sino lo que pagan las empresas" y destaca que "hay una parte muy grande que es derivada de las pensiones ya que pagamos muchas cotizaciones sociales porque en España son las mejores pensiones".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.