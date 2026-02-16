José María Olmo revela una presunta trama fiscal ligada a Borja Cabezón: "El entramado estaría operativo, como mínimo, desde 2010"

Ante la negativa del PSOE a las denuncias, el periodista de 'El Confidencial' habla de "déjà vu": recuerda las negaciones en el caso Koldo o cuando contamos que Leire Diez estaba al frente de una campaña de las cloacas de Ferraz", y advierte: "Quien mienta deberá asumir responsabilidades".

Borja Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, habría utilizado presuntamente una estructura societaria controlada a través de testaferros para eludir el pago de impuestos, según una investigación publicada por 'El Confidencial'.

De acuerdo con esta información, el núcleo del entramado sería la sociedad Vatnet Proyectos 2010, constituida el 9 de junio de 2010 e inscrita por Alejandro Molina Allende, un empresario amigo personal de Cabezón desde hace décadas, según fuentes próximas a la dirección del partido citadas por el medio.

El periodista José María Olmo, autor de la investigación, ha ampliado los detalles en el programa Al Rojo Vivo: "Hemos tenido acceso durante meses a documentos y testimonios que vinculan a Borja Cabezón con esta estructura societaria, que era bastante compleja. El fraude en sí puede ser sencillo, pero para ponerlo en marcha y para huir de la Agencia Tributaria hace falta la participación de varios actores. Y eso cuesta dinero. Mantener una estructura así es difícil porque, además de defraudar, pretendía ocultar su identidad".

Según Olmo, la operativa estaría activa al menos desde 2010, coincidiendo con el inicio de la carrera política de Cabezón a nivel municipal:"En ese momento ya era secretario general del PSOE de Majadahonda. En 2011 se presentó por primera vez a la alcaldía y volvió a hacerlo en 2015. En ese periodo también fue número 16 en la lista socialista a las elecciones europeas de 2014. La aparición y el desarrollo de esta trama encajan precisamente con esa etapa".

Respecto a si el entramado sigue operativo, el periodista ha señalado que, aunque hubo intentos de disolver algunas mercantiles, parte de la estructura continúa activa: "Hemos encontrado documentos que apuntan a movimientos en 2013 para disolver algunas sociedades. Pero varias de las empresas controladas por Borja Cabezón mediante testaferros siguen funcionando hoy".

Olmo ha puesto un ejemplo concreto: "Una de las personas que habría servido para ocultar su relación con una empresa española, vinculada a Divinal S.L., fue suplente suyo en las elecciones municipales de Majadahonda en 2015. Pues bien, entre 2021 y 2025, Borja Cabezón compartió consejo de administración en una empresa de energías renovables con esa misma persona. Estamos hablando de hechos que llegan prácticamente hasta hace un año".

Desde el PSOE han restado importancia a la información y la han desmentido de forma tajante. El partido asegura que Cabezón no tiene ni ha tenido participación directa o indirecta en ninguna sociedad, especialmente en el extranjero, y subraya que su actividad económica se desarrolla en España y que todos sus bienes son públicos y conocidos.

Una reacción que, según Olmo, se repite:"Tengo la sensación de estar viviendo un déjà vu. Nos dijeron lo mismo cuando publicamos informaciones sobre el caso Koldo, cuando contamos las reuniones del jefe de gabinete de María Jesús Montero con Aldama o cuando contamos que Leire Diez estaba al frente de una campaña de las cloacas de Ferraz para acabar con rivales políticos, periodistas, fiscales, policías, civiles. También lo negaron".

El periodista fue especialmente contundente en su valoración final: "Espero que quienes hoy han vuelto a mentir asuman responsabilidades cuando quede acreditado que lo que contamos es cierto. No estamos hablando de una simple optimización fiscal, sino de la dirección de una trama compleja para desviar dinero ganado en España hacia territorios opacos, con la ayuda de testaferros costarricenses. Es una información muy grave y choca frontalmente con lo que el Partido Socialista dice defender en público".

Olmo ha avanzado además que la investigación no ha terminado: "La idea es seguir publicando más datos y más detalles sobre este entramado, que es complejo y difícil de entender. Pero es indudable que Borja Cabezón era el titular real de una sociedad creada exclusivamente para ocultar dinero a Hacienda y para ocultar su identidad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.