Gonzalo Bernardos habló en laSexta Xplica del problema de acceder a una vivienda y afirmó que "la culpa" de esta situación "no la tienen arrendadores o inquilinos, sino quien no ha hecho sus deberes: el Gobierno". "No le da la gana de sacar viviendas de alquiler social", criticó.

Así, el profesor de Economía advirtió de que "en este país, el alquiler va a ser un problema de una dimensión total". "Ahora, para tener una vivienda de alquiler, vais a tener que hacer un casting que ni en una película de Steven Spielberg", alertó Bernardos, quien dijo que "el culpable" de esto "es la Ley de Vivienda".

Además, el profesor señaló al respecto que al problema de los precios de la vivienda se suma el que "la juventud cobra muy mal y cada vez se ha extendido más en Europa Occidental la persona que trabaja a tiempo completo y es pobre". "Cada vez hay menos gente que, por esos salarios, puede acceder a las viviendas que tienen, en muchos casos, un precio excesivo para lo que se cobra", manifestó.