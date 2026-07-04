García-Margallo: "La prioridad nacional es un concepto vacío, además de inconstitucional, antieuropeo e ilegal"

"Yo apuesto con quien quiera aceptar la apuesta que cuando dos personas tengan el mismo arraigo, no habrá discriminación ninguna por razón de nacionalidad", ha expresado el exministro de Asuntos Exteriores.

José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, ha hablado en laSexta Xplica sobre el pacto alcanzado por Juanma Moreno con Vox en Andalucía, y ha querido explicar qué es la prioridad nacional: "Se dice que en ayudas, subvenciones y prestaciones sociales equivale a arraigo real, duradero y verificable, medido mediante un período reforzado de empadronamiento, cotización y vinculación económica, laboral, familiar o social", ha señalado, a lo que ha añadido: "Yo apuesto con quien quiera aceptar la apuesta que cuando dos personas tengan el mismo arraigo, no habrá discriminación ninguna por razón de nacionalidad".

En este sentido, García-Margallo ha insistido en que "la nacionalidad no es un criterio distintivo cuando las dos personas que están pugnando por una ayuda tienen el mismo arraigo". "Y en materia de vivienda es exactamente lo mismo. En Andalucía, para la vivienda protegida y alquiler social se exigirá un empadronamiento histórico de 10 años para acceder a la vivienda y cinco años para alquiler social", ha subrayado el exministro, quien ha expresado que "entendiendo que se admite que no hay discriminación por nacionalidad, la prioridad nacional es un concepto vacío, además de inconstitucional, antieuropeo e ilegal".

De esta forma, el político del PP ha subrayado que "jurídicamente un extranjero residente que tenga las mismas condiciones de arraigo, al que no se le concede una ayuda igual que los nacionales, lo gana con toda seguridad".

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