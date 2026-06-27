Rita Maestre: "Para mí Zapatero no es un referente moral; transformó la Constitución para priorizar el pago de la deuda de los bancos extranjeros"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha señalado que "tanto de Aznar como de Felipe González salieron del Gobierno para entrar en un consejo de administración", pero ellos "no hicieron un discurso que fuera contradictorio con ello".

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, se ha pronunciado en laSexta Xplica sobre Zapatero y ha expresado que, en su opinión, "tuvo un comienzo de legislatura muy bueno y le trajo a este país cambios necesarios, como el matrimonio igualitario o la salida de la guerra de Irak, lo que hizo que fuera un referente progresista durante mucho tiempo, pero fue también el presidente que junto al PP transformó la Constitución española para priorizar el pago de la deuda por encima de los servicios públicos".

En este sentido, Maestre ha subrayado que su "generación política", su "gente en las universidades" y los compañeros que empezaron "a hacer política en esa época" lo hicieron "contra un acuerdo de los dos grandes partidos que priorizaba pagar la deuda de los bancos extranjeros por encima de las pensiones y los servicios públicos de nuestro país".

Por tanto, ha dicho, Zapatero para ella "no es un referente moral sin ningún tipo de tacha o de duda". "Sí lo era para mucha gente, porque había cultivado recientemente una actitud y un discurso que choca frontalmente contra lo que estamos conociendo, sea o no sea legal y sea y sea o no sea parecido a lo que han hecho los otros expresidentes de nuestro país, porque tanto de Aznar como de Felipe González salieron del Gobierno para entrar en un consejo de administración, pero Aznar no hacía un discurso que era contradictorio con esto", ha manifestado.

Para Maestre, "cuando tú tienes un discurso tremendamente socialdemócrata, el que tu principal afición después de salir del Gobierno, además de dar discursos sean las comisiones legales o ilegales, genera mucha estupefacción a mucha gente que sigue pensando si esto es cierto o no es cierto". "Que lo hayan hecho igual o peor Aznar o Felipe González no quita preocupación o gravedad al asunto, que yo no sé si es penal, pero desde luego sí es ético y sí merece un reproche ético y sí justifica o explica que haya mucha gente diciendo que no reconoce a esa persona que para ellos era un referente", ha concluido.

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