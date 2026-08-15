Luis Garvía, Doctor en Finanzas, explica por qué "los bancos prefieren familias a especuladores": "Quieren el dinero a lo largo del tiempo"

"El problema de la vivienda no es entre ricos y pobres, sino entre los que llegaron primero a comprar una y los que no han podido llegar a tiempo, y si no hay suelo para construir seguirá creciendo el problema", afirma Luis Garvía.

El doctor de Finanzas ICADE Luis Garvía analiza en el plató de laSexta Xplica el problema de la vivienda en España, el cual asegura que "el problema ahora no es entre ricos y pobres, sino que es un conflicto entre los que llegaron primero a comprar una vivienda y los que no han podido llegar a tiempo". Además, el experto señala que "si no hay suelo para construir la bola de nieve seguirá construyendo".

Además, Garvía destaca que la Constitución pone que la gente "tiene derecho a tener una vivienda, pero, al mismo tiempo" pide tener "cuidado con los discursos de odio hacia los especuladores". "Históricamente los discursos de odio han traído malas consecuencias", critica el experto, que señala que "si nos equivocamos con el odio por las emociones en el diagnóstico, en lugar de tomar la medicina donde tenemos, puede que hagamos el problema más grande".

Y es que Garvía insise en que "es un problema de escasez". Cuando Ruth, del sindicato de inquilinos, asegura que el problema es de "especulación", Garvía le responde tajante en el vídeo: "Usted, con su comportamiento, está haciendo el problema más grande, yo quiero resolverlo". "Sin suelo no se construye, una familia para un banco es mucho mejor que un especulador", señala Garvía, que destaca que "un banco quiere recibir el dinero a lo largo del tiempo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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