Diana Matos, del PSOE, critica el "negocio del PP con la vivienda": "Especulan y, si no pueden, la vuelven inaccesible"

Diana Matos, del PSOE, y Javi Domínguez, de Nuevas Generaciones del PP, debaten en este vídeo de laSexta Xplica sobre el problema de la vivienda. Mientras Matos asegura que el PP "especula" con ella, Domínguez habla de inacción del Gobierno.

Diana Matos, del PSOE, critica en el plató de laSexta Xplica el "negocio" del PP con el problema de la vivienda: "Hace poco el PP puso a la venta 2.500 viviendas que compraron a Ana Botella y a Gallardón por seis veces el precio por las que las adquirieron".

Por eso, Matos señala que "el PP especula con la vivienda y cuando no pueden especular con ella, la vuelven inaccesible para la juventud y la clase trabajadora poniendo requisitos de acceso que superaran el doble del salario minimo interprofesional". "Esa es su política", sentencia la joven.

Por su parte, Javi Domínguez, de Nuevas Generaciones del PP, pregunta "qué ha hecho el PSOE en todos estos años desde que gobierno". "La ley de Vivienda", responde la socialista en este vídeo, donde el popular insiste en que "el problema principal de los españoles es la vivienda y esto ha pasado por culpa del PSOE".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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