La teoría de Taylor Greene

La nueva enemiga de Trump en el movimiento MAGA sugiere que Epstein podría trabajar para Israel

El contexto La congresista republicana ha pasado a la acción contra el presidente de EEUU por no hacer públicos los documentos del caso del pederasta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el pederasta Jeffrey Epstein.
Marjorie Taylor Greene se ha rebelado contra Donald Trump. La congresista republicana y miembro del movimiento MAGA ha pasado de ser una de las grandes aliadas del presidente de EEUU a pasar a la acción contra él por los archivos del caso Jeffrey Epstein. Por unos documentos que siguen sin ser públicos a pesar de las promesas del actual ocupante de la Casa Blanca.

En una entrevista en la CNN, Taylor Greene ha confirmado que su 'ruptura' con Trump se debe a este asunto. A la no publicación de los archivos y a los intentos del presidente estadounidense en la Cámara de Representantes para que los republicanos no voten a favor de la publicación de los mismos.

"Desafortunadamente, todo se ha reducido a los archivos de Epstein", ha expresado en 'State of de Union' sobre su relación con Trump y lo sucedido en lo que respecta a los documentos del pederasta.

En sus palabras ha ido más allá. Porque la congresista republicana no solo ha pedido disculpas por participar en la "política tóxica" del presidente de EEUU, sino que ha sugerido que Epstein podría trabajar para Israel.

Además, en dicha teoría ha incluido que los israelíes estarían presionando al Gobierno de Estados Unidos para que dichos archivos sigan sin hacerse públicos.

Todo, tras la pregunta de Dana Bash sobre la publicación que Greene hizo sobre AIPAC. "Cuestiono al Gobierno de Israel en particular y a cualquier otro Gobierno extranjero. Creo que es una pregunta que muchos estadounidenses se hacen, especialmente cuando vimos la información que salió a la luz en esos correos electrónicos que ha publicado el Comité de Supervisión y vimos a Epstein con vínculos con Ehud Barak", dijo en la CNN sobre la relación del pederasta con quien fuese primer ministro israelí entre 1999 y 2001.

"Se le ha ido"

A Trump no le gusta la 'nueva' Taylor Greene. El presidente de EEUU ha pasado de decir que "le cae bien Marjorie" a poner incluso en duda su estado mental: "Es una buena mujer. No sé qué le ha pasado, pero se le ha ido".

Además, ha puesto un mote a la republicana en Truth Social: "Marjorie 'traidora' Greene es una vergüenza para nuestro gran Partido Republicano".

Porque para Trump, cada vez más acorralado por todo lo que rodea al caso Epstein, todo es "un engaño orquestado por los demócratas" en un nuevo intento de echar balones fuera.

Mientras, los votantes republicanos lo tienen claro. El 67% quiere que esos archivos del caso Epstein se publiquen.

