Vivir en una autocaravana, la única opción de un padre divorciado que trabaja como vigilante de seguridad en Madrid: "Cojo agua en la gasolinera"

Con un sueldo de 1.300 euros al mes, asegura que cualquier opción de alquiler o compra estando solo es imposible.

David, quien vive en una autocaravana
David trabaja como vigilante de seguridad y desde que se divorció hace cinco años vive en un parking en esta autocaravana. "Cuando llueve, suenan todas las gotas; cuando hace frío, hace 10 grados más frío aquí, y cuando hace calor, superas los 15 grados de lo que hay fuera. Si hay 30 grados fuera, aquí estás a 45", expresa.

Alquilar un piso en Madrid se ha convertido en algo tan complicado que cada vez más gente recurre a comprar una autocaravana y vivir en ella de forma permanente. Sin embargo, David defiende que "no es una opción de vida", y "menos si tienes una familia". "Esto tiene siete metros cuadrados, pero no se puede ahorrar cuando una docena de huevos te cuesta cinco euros", lamenta.

Con un sueldo de 1.300 euros al mes, el hombre asegura que cualquier opción de alquiler o compra estando solo es imposible. Ante esta situación, defiende que "hay que poner el suelo libre para que se pueda comprar una vivienda como se podía hacer antiguamente". "Este es el problema, porque si tú te vas a un alquiler lo que estás pasando es hambre", añade.

En lo referente a cómo consigue agua y suministros, David indica que lo hace "en la gasolinera". Así, vivir en una autocaravana es una alternativa mucho más económica pero escogida por obligación y que, de nuevo, saca a la luz el debate sobre la situación del alquiler en Madrid y el problema de la vivienda en España.

