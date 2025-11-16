Ahora

Crimen de Encarnita Polo: el presunto asesino llevaba un par de días en la residencia y le estaban ajustando la medicación

Los detalles En mitad de la noche, se dirigió hacía la habitación de la artista, abrió la puerta y se abalanzó sobre ella para estrangularla. Los trabajadores no pudieron hacer nada por salvarla.

Residencia donde fue asesinada Encarnita Polo
El hombre que presuntamente acabó con la vida de Encarnita Polo llevaba solo un par de días en el centro. Le estaban ajustando su medicación, pero no le consideraban un residente de riesgo.

En mitad de la noche, el presunto asesino se dirigió hacía la habitación de la artista, abrió la puerta y se abalanzó sobre ella para estrangularla. Los trabajadores no pudieron hacer nada por salvarla.

Su despedida en Ávila es un reflejo de los últimos años de la cantante, rodeada de su núcleo familiar, sin farándula ni amigos de la profesión. Ella misma reconoció en una entrevista sentirse olvidada: "Las cosas de trabajo están para la gente que ha salido nueva", declaró.

Lejos de la fama cosechada en los 60 y 70 con sus canciones y películas, su vida personal estuvo marcada por las desilusiones, la más importante de manos de su marido. Denunció maltrato psicológico por su parte y tras 10 años de relación, su divorcio fue tormentoso.

La casa que tenían en común se la quitaron tras 22 años de disputas judiciales. "Es un piso donde tienes tus recuerdos, toda tu vida. Entré ahí muy jovencita y salgo ahora que soy mayor", lamentó la artista.

Sin embargo, los reveses económicos no cesaron. En 2009, fue una de las afectadas por la estafa de las preferentes de Bankia y perdió 70.000 euros de sus ahorros. "Me han engañado como a una tonta", manifestó entonces, a lo que añadió: "Ahora no tengo ni piso, ni dinero, ni nada; estos son unos sinvergüenzas".

Polo tuvo incluso que empeñar joyas y objetos de valor para salir adelante y su familia fue entonces su refugio. Superó un cáncer de mama y en la enfermedad se unió más a ellos, y ellos han sido los únicos que se despidieron este sábado de la artista en un íntimo entierro.

