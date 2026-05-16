Ferreras, sobre si sabía que Florentino iba a convocar a los medios: "Rotundamente no"

Asimismo, ha explicado además que el presidente del Real Madrid "tampoco tenía por qué" comentárselo: "Ni que iba a hacer esto, ni que iba a anunciar lo siguiente, ni que iba a montar ese lío con los medios de comunicación".

Antonio García Ferreras ha asegurado en laSexta Xplica que no sabía que Florentino Pérez iba a convocar a los medios en su última rueda de prensa. "Me ha hecho mucha gente esa pregunta. No. Para que quede claro, rotundamente no", ha respondido.

Asimismo, ha explicado además que el presidente del Real Madrid "tampoco tenía por qué" comentárselo: "Ni que iba a hacer esto, ni que iba a anunciar lo siguiente, ni que iba a montar ese lío con los medios de comunicación".

"Creo que esa estrategia de choque con periodistas concretos, de confrontación con medios de comunicación concretos, yo creo que no es la fórmula adecuada. No lo creo", ha zanjado.

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