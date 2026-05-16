Ferreras, sobre la convocatoria de elecciones de Florentino Pérez: "Me parece un gesto muy valiente"

El periodista sostiene que "el mensaje es de un presidente que tiene tres años más de mandato, que no tiene que convocar elecciones hasta dentro de tres años y que dice 'yo no voy a estar aquí un minuto si la mayoría de los socios no quiere".

El periodista y presentador Antonio García Ferreras ha hablado en laSexta Xplica sobre la última rueda de prensa de Florentino Pérez. "Para mí, como socio del Real Madrid, la comparecencia tenía un mensaje muy importante, muy trascendente", ha asegurado.

"El mensaje es de un presidente que tiene tres años más de mandato, que no tiene que convocar elecciones hasta dentro de tres años y que dice 'yo no voy a estar aquí un minuto si la mayoría de los socios no quiere", añade.

Así, dice que no tenía por qué convocar estas elecciones, pero que aún así lo hizo: "A mí me parece un gesto valiente, la verdad. Ahora, todo lo que ocurre después de ese mensaje opaca lo que dijo y lo que para mí era importantísimo".

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