Ferreras, sobre la ausencia del Gobierno en el funeral de los guardias civiles asesinados en Huelva: "Es incomprensible"

Durante su intervención en laSexta Xplica, el presentador ha apuntado que los guardias civiles "cada día se están jugando la vida": "Esa falta de empatía no es solo responsabilidad de Montero".

En laSexta Xplica, Antonio García Ferreras ha comentado que si este domingo, en las elecciones autonómicas de Andalucía, el PSOE recibe un mal resultado, "no solo debe interpretarse como una derrota de María Jesús Montero".

Durante su intervención, Ferreras ha puesto como ejemplo la polémica generada tras la muerte de los guardias civiles Jerónimo y Germán en Huelva, asesinados al ser embestidos por una narcolancha.

A su juicio, "el error de haber calificado esas muertes como accidentes laborales" no corresponde únicamente a María Jesús Montero. "Hay un error inicial incomprensible: que ningún ministro ni el presidente del Gobierno estuvieran en el entierro de Jerónimo y Germán, que se dejaron la vida enfrentándose a los narcos".

Así, Ferreras ha insistido en que "no es un resbalón en un andamio", sino un asunto relacionado con agentes que "cada día se están jugando la vida".

"Muchos de ellos ahora mismo se están jugando la vida y el PSOE no ha sido capaz de dar una respuesta a eso. ¿Cuántos andaluces son guardias civiles? Esa falta de empatía no es solo responsabilidad de Montero", sostuvo.

Pese a ello, el periodista afirma que, ocurra lo que ocurra electoralmente, cree que "no va a modificar ni un milímetro la hoja de ruta de Pedro Sánchez".

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