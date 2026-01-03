El exembajador Rupérez: "EEUU está intentando aprovecharse de una situación que no les pertenece para juzgar a un personaje que no podía ser juzgado"

"Lo que estamos viendo por parte de la Administración americana es de una brutalidad enorme, inadmisible y grave para el funcionamiento de la vida internacional", ha asegurado Javier Rupérez en laSexta Xplica.

El exembajador en Estados Unidos Javier Rupérez ha asegurado este sábado en laSexta Xplica que "EEUU está intentando aprovecharse de una situación que no les pertenece para juzgar a un personaje que no podía ser juzgado". Así lo ha asegurado Rupérez tras la detención de Donald Trump al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Rupérez ha mencionado la información que ha publicado este sábado el New York Times y ha señalado que "parece que la información que había transmitido el trumpismo sobre las drogas que circulaban por esa zona no tienen nada que ver con las drogas que se producen en Venezuela".

Así, ha añadido que "no está claro que los que pasaban por ahí fueran los que hacían los transportes de las drogas". "Ya contamos con 100 personas que han desaparecido. De manera que también hay un problema realmente grave", ha indicado.

Además, el exembajador ha hecho hincapié en la reclamación que hace EEUU de que Maduro "tiene que ser sometido por la Administración de justicia americana a todo una serie de crímenes". De esta manera, ha dicho que habría que ver "qué capacidad tiene la Administración americana y cuáles son los principios que serían posibles para aplicar a Maduro como responsables" según el país estadounidense.

"Hay que recordar que los EEUU no pertenecen al Tribunal Penal Internacional de manera que, en el fondo, lo que están haciendo es aprovecharse de una cosa que no les pertenece para juzgar a un personaje que no podría ser juzgado", ha matizado Rupérez.

"En este tipo de discusión Maduro no produce ninguna emoción, absolutamente todo lo contrario. Pero estamos contemplando un escenario donde al final tenemos que intentar comprender exactamente el qué y cuales son los responsables de uno y otro. Y lo que estamos viendo por parte de la Administración americana es de una brutalidad enorme, inadmisible y grave para el funcionamiento de la vida internacional", ha asegurado el exembajador.

