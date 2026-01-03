Josep Borrell: "EEUU es muy bueno en desestabilizar desde el punto de vista militar, pero muy malos en la administración política posterior"

"Desde el punto de vista de un ciudadano venezolano, exiliado y emigrado a la fuerza, que son muchos millones, se deben alegrar porque se ha acabado la tiranía de Maduro. Pero está por ver qué es lo que va a venir después", ha asegurado.

El exalto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, ha asegurado en laSexta Xplica que la detención de Estados Unidos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "desde el punto de vista del derecho internacional es completamente ilegal".

De hecho, ha remarcado que así lo ha dicho "el secretario general de Naciones Unidas y lo acaba de decir el presiente del Gobierno de nuestro país". El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha recordado en sus redes sociales que "España no reconoció al régimen de Maduro" y asegura que "tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo".

"En su primera manifestación había dicho que había que respetar el derecho internacional, lo cual es una perogrullada. Por supuesto que hay que respetar el derecho internacional, en la segunda ya ha dicho que esta operación no la respeta", ha indicado Borrell. Eso, ha dicho, "es válido aunque el régimen de Maduro sea un régimen dictatorial".

"Desde el punto de vista de un ciudadano venezolano, exiliado y emigrado a la fuerza, que son muchos millones, se deben alegrar porque se ha acabado la tiranía de Maduro. Pero está por ver qué es lo que va a venir después. Porque los americanos son buenos en desestabilizar desde el punto de vista militar, pero muy malos en la administración política posterior"

