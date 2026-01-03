Ahora

Burlas a Maduro

Trump se mofa de Maduro al ritmo de AC/DC tras su captura en Venezuela

Los detalles El vídeo, de 40 segundos, se inicia con el presidente venezolano en una intervención sin fecha, en la que, con tono desafiante, afirma: "¡Venga por mí! Aquí los espero, en Miraflores. ¡No se tarde en llegar, cobarde!".

Imágenes del vídeo publicado por Trump burlándose de Maduro.Imágenes del vídeo publicado por Trump burlándose de Maduro.TRUTH SOCIAL
El presidente Donald Trump publicó este sábado un vídeo en su red social Truth Social en el que se burla de declaraciones pasadas de Nicolás Maduro en las que desafiaba a Estados Unidos a capturarle.

La intervención de Maduro es seguida de imágenes de un águila americana, el símbolo nacional de Estados Unidos, y vídeos tomados de las redes sociales del bombardeo de instalaciones militares en Venezuela que las fuerzas armadas estadounidenses realizaron durante la captura del líder venezolano.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en la madrugada de este sábado por fuerzas especiales de Estados Unidos en una "fortaleza militar", según Trump, situada en el corazón de Caracas.

Trump afirmó en una rueda de prensa celebrada este sábado tras la captura de Maduro que "ningún militar estadounidense resultó muerto" y que las tropas estadounidenses no "perdieron ni una sola pieza de equipo" aunque uno de los helicópteros que participaron en la operación resultó ligeramente dañado.

