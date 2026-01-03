¿A qué cargos se enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos? Estos son los delitos que se le imputan

Los detalles La fiscal general de EEUU ha informado en su perfil de X de que Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, han sido imputados en Nueva York y ha indicado de qué se acusa al mandatario venezolano.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha anunciado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en Nueva York por cargos de narcoterrorismo. Según Bondi, ambos fueron "capturados" por Estados Unidos y trasladados desde Venezuela para enfrentar la justicia estadounidense. Maduro enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista y posesión de armas, entre otros cargos. Bondi agradeció al presidente Trump por su valentía y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por la exitosa misión de captura, destacando que pronto ambos se enfrentarán a la justicia en suelo estadounidense.

La fiscal general del Estado de EEUU, Pamela Bondi, ha anunciado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, han sido imputados en Nueva York, donde serán juzgados por narcoterrorismo, tras ser "capturados" por EEUU y sacados de Venezuela.

"Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", ha señalado, tras lo que ha advertido en su perfil de X de que Maduro y su mujer "pronto se enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

Así, Bondi ha querido "agradecer, en nombre de todo el Departamento de Justicia de EEUU, al presidente Trump su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense". "Y quiero expresar un enorme agradecimiento a nuestras valientes Fuerzas Armadas, que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", ha manifestado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.