Xavier Sardà ha indicado que en el libro que acaba de publicar su hermana, 'Un incidente sin importancia', Rosa María Sardà comienza hablando de su hermano pequeño. "Fue un personaje maravilloso, que nos hizo sufrir y que sufrió mucho", ha expresado la actriz, añadiendo que les "dejó cuando él tenía 26 años víctima de una enfermedad casi desconocida en España que era el sida". "Eso era el infierno, pero nosotros seguimos viviendo con él y dándole ánimo dos años", ha recordado

El periodista, por su parte, ha recordado el momento en el que el doctor le dio la noticia por teléfono: "Yo pensé que mientras no colgaba el teléfono, aún no había pasado y me quedé con el teléfono en la mano. Después colgué y los segundos empezaron a pasar".

Sardà ha señalado que el libro comienza con unas palabras fantásticas que le dedica Rosa María Sardà a su hermano pequeño. "Decías que era el más guapo de todos. Era moreno con dos ojos azules", le ha recordado el periodista, algo que ha reconocido la actriz que era cierto.

Además, Xavier Sardà le ha preguntado sobre la carta que le dedica a su madre en el libro y que escribió cuando Rosa María Xardà tenía 50 años. Al decir el periodista que se trataba de una "carta de agradecimiento", la escritora ha aclarado que era más de "reconciliación". "Yo no le caía muy bien, no le gustaba que yo fuese actriz, ni cómo yo era. Decía que yo era rara porque a ella le hubiese gustado que llevase lacitos, pero a mí me gustaba el teatro. Ella lo odiaba", ha manifestado Rosa María Sardà.