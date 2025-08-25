Manuel Mostaza opina sobre el concierto de Gloria Estefan pagado por la Comunidad de Madrid: "Es más un guiño a la integración"

Más Vale Tarde analiza con el politólogo Manuel Mostaza la polémica contratación por parte del Gobierno de Ayuso de un concierto de Gloria Estefan por 484.000 euros: ¿Quiere atraer el PP el voto latino? Su respuesta, en este vídeo.

La contratación de Gloria Estefan por parte de la Comunidad de Madrid para las fiestas de la Hispanidad ha desatado una nueva polémica y las críticas de la oposición a Isabel Díaz Ayuso por gastarse en este concierto 484.000 euros de dinero público.

Una decisión que muchos consideran que tendría que ver con los intentos del PP madrileño para atraer los votos de la comunidad latinoamericana.

Más Vale Tarde lo analiza con el politólogo Manuel Mostaza, que en el vídeo sobre estas líneas opina que, aunque la organización de este festival de la Hispanidad responde a la apuesta del partido por aglutinar el voto latinoamericano, "yo lo veo más como un guiño a la integración".

Mostaza defiende que "es un poco simplista pensar que alguien te va a votar porque hagas el concierto de un cantante latino" y que el verdadero objetivo es "reivindicar ese papel de puente entre Europa y Latinoamérica que quiere jugar la Comunidad de Madrid".

Manuel señala que el peso real del voto latinoamericano en el mapa electoral de Madrid es "cada vez más relevante" y destaca el crecimiento de la comunidad venezolana "huyendo de la dictadura de Maduro", así como de la colombiana, hondureña o boliviana. "Harían bien todos los partidos, no solo PP, también PSOE y Más Madrid en cultivar este tipo de colectivos", afirma.