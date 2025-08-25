Ahora

El PP, ¿a por el voto latino?

Manuel Mostaza opina sobre el concierto de Gloria Estefan pagado por la Comunidad de Madrid: "Es más un guiño a la integración"

Más Vale Tarde analiza con el politólogo Manuel Mostaza la polémica contratación por parte del Gobierno de Ayuso de un concierto de Gloria Estefan por 484.000 euros: ¿Quiere atraer el PP el voto latino? Su respuesta, en este vídeo.

Más Vale Tarde analiza con el politólogo Manuel Mostaza la polémica contratación por parte del Gobierno de Ayuso de un concierto de Gloria Estefan por 484.000 euros: ¿Quiere atraer el PP el voto latino? Su respuesta, en este vídeo.

La contratación de Gloria Estefan por parte de la Comunidad de Madrid para las fiestas de la Hispanidad ha desatado una nueva polémica y las críticas de la oposición a Isabel Díaz Ayuso por gastarse en este concierto 484.000 euros de dinero público.

Una decisión que muchos consideran que tendría que ver con los intentos del PP madrileño para atraer los votos de la comunidad latinoamericana.

Más Vale Tarde lo analiza con el politólogo Manuel Mostaza, que en el vídeo sobre estas líneas opina que, aunque la organización de este festival de la Hispanidad responde a la apuesta del partido por aglutinar el voto latinoamericano, "yo lo veo más como un guiño a la integración".

Mostaza defiende que "es un poco simplista pensar que alguien te va a votar porque hagas el concierto de un cantante latino" y que el verdadero objetivo es "reivindicar ese papel de puente entre Europa y Latinoamérica que quiere jugar la Comunidad de Madrid".

Manuel señala que el peso real del voto latinoamericano en el mapa electoral de Madrid es "cada vez más relevante" y destaca el crecimiento de la comunidad venezolana "huyendo de la dictadura de Maduro", así como de la colombiana, hondureña o boliviana. "Harían bien todos los partidos, no solo PP, también PSOE y Más Madrid en cultivar este tipo de colectivos", afirma.

Las 6 de laSexta

  1. Los mensajes de los bomberos de una brigada de Castilla y León muestran la descoordinación en plena ola de incendios: "Estamos de brazos cruzados"
  2. Trump asegura que Putin no quiere reunirse con Zelenski "porque no le gusta"
  3. Israel mata al menos a 20 personas, entre ellas cinco periodistas, en un doble ataque contra el hospital Nasser de Gaza
  4. Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. La bajada de turistas alemanes aleja a España de alcanzar la meta de los 100 millones de turistas extranjeros
  6. Los restos de dos represaliados regresan con sus familias 73 años después: "Es un duelo constante"