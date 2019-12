Rosa María Sardà ha reconocido en laSexta Noche que no tenía buena relación con su madre: "Yo no le caía muy bien, no le gustaba que yo fuese actriz, ni cómo yo era". Sin embargo, en el libro 'Un incidente sin importancia' le dedica una carta de "reconciliación". "Una vez fui mujer, me di cuenta de que ella había sido una chica que no había conseguido lo que quería y, como yo, era una chica que nunca conseguiría lo que quería", ha expresado.

Al escuchar estas palabras, Xavier Sardà le ha preguntado extrañado a su hermana si ella no ha conseguido lo que quería, cuando ella lo que quería "desde pequeñita era ser actriz" y lo ha conseguido.

"A lo mejor no he conseguido ser la actriz que yo quería. Quería ser otra cosa. Me costó muchísimo que me tomaran en serio. He tenido que ensuciarme mucho las manos y hacer muchas tonterías hasta que alguien me ha hecho hacer cosas espléndidas, como Lluís Pasqual", ha respondido Rosa María Sardà.

La actriz ha continuado hablando de los comienzos de su trayectoria profesional, y ha reconocido que, aunque su madre no la apoyaba, su padre sí lo hacía, aunque no lo expresada porque "no tenían una gran capacidad para defender posiciones ni para atreverse" a contradecir a su madre.

En un momento de la entrevista, la actriz ha expresado estar "un poco del mal humor" porque se ha saltado su partida de 'Apalabrados' por la entrevista con su hermano. "Es una competición conmigo misma porque tengo que tener más partidas ganadas que perdidas", ha contado. Por su parte, Xavier Sardà le ha dicho que cuando va a su casa, para el periodista ver a su hermana jugando a las palabras "es un remanso de paz".

A continuación, los hermanos han vuelto a recordar momentos en los que el periodista era un niño y Rosa María Sardà se buscaba la vida porque, después de que falleciera su madre, "tenía que hacer cosas por necesidad". " Necesitábamos un sueldo en casa. Y yo de la mejor manera que sabía era hacer teatro, una 'mierdecilla' de comedia, lo que fuera", ha afirmado la actriz.