Entrevista al alcalde de Madrid en laSexta Noche. José Luis Martínez-Almeida, muy crítico con las palabras de Pablo Iglesias, se pregunta cuál fue el protocolo de la vicepresidencia del Gobierno en relación a las residencias de mayores.

"Aquel que dijo en rueda de prensa a todos los españoles que asumía el mando único en el ámbito de las residencias, ¿qué protocolo e instrucciones ha dictado?", ha señalado en alusión a Pablo Iglesias. "Me parece que quien no ha hecho absolutamente nada, quien no ha dictado un solo protocolo ni una sola instrucción, difícilmente puede tener la legitimidad de decir ahora que se han hecho actuaciones criminales. Eso sobra ahora mismo en el debate político", ha añadido.

"Me parece acertada la decisión de Ayuso de ordenar una investigación sobre las residencias"

El alcalde de Madrid defiende que los protocolos de la Comunidad de Madrid "permitieron a 10.000 ancianos procedentes de residencias ser ingresados" en hospitales y considera que "vendría bien" que el Gobierno central "echara una mano".

Martínez-Almeida aplaude la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de investigar lo ocurrido en las residencias de la región. "Estuvimos en una situación muy complicada de gestionar por parte de todas las administraciones y hay que aplaudir lo que han hecho las CCAA. Esto no exime de saber que si se han cometido errores es necesario saber qué errores han sido", ha explicado.

Preguntado por lo ocurrido en el seno del Gobierno de Díaz Ayuso, Martínez-Almeida reconoce que se ha producido "una discrepancia entre el consejero de Sanidad y el de Políticas Sociales y eso no se puede negar", aunque defiende que la presidenta regional "no ha escurrido el bulto".

"Comparto la decisión de esperar para cambiar de fase"

El alcalde de Madrid también se ha mostrado partidario de esperar al día 21 de junio para el cambio a fase 3 de la región madrileña e invita a todos los madrileños a "no bajar la guardia", a los que recuerda que "todavía tenemos mucho trabajo por delante".

"Hemos tenido botellones en la ciudad de Madrid y la Policía ha intervenido para evitarlo. Los jóvenes se han comportado de forma admirable, pero ahora tienen que seguir tomando el testigo. Los jóvenes siguen teniendo un compromiso con la sociedad y les pido que no manchen la conducta que han tenido hasta ahora", ha añadido el edil durante su entrevista en laSexta Noche.