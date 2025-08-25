Ahora

España, en llamas

Afra Blanco sale en defensa de los bomberos forestales: "No es normal que trabajen 21 horas con una lata de sardinas"

La sindicalista ha denunciado en laSexta Xplica que "Castilla y León en los últimos 13 años ha recortado un 90% en prevención" de incendios.

La sindicalista Afra Blanco ha salido en defensa de los bomberos forestales tras unas semanas en las que el fuego ha desolado buena parte de España quemando unas 360.000 hectáreas en tan solo 15 días.

"La extinción es más cara que la prevención. La prevención es más eficaz, es más barata y es más segura. Y no pone en riesgo a nuestros militares, nuestros ciudadanos", ha insistido Blanco en laSextaXplica, quien ha denunciado que "Castilla y León en los últimos 13 años ha recortado un 90% en prevención".

"Es alarmante lo que acaba de pasar", ha comentado la sindicalista sobre los incendios que han arrasado España, dejando 400.000 hectáreas quemadas en todo el año. "Para poder combatir ese tipo de incendios igual es necesario empezar a tener esos profesionales todo el año", ha asegurado.

De esta forma, ha hecho hincapié en que "no es normal que los bomberos trabajen 21 horas con una lata de sardinas, y que pongan en riesgo sus vidas en unas condiciones absolutamente precarias sin la seguridad necesaria".

