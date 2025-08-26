'Trump' manda al gafe 'J.D. Vance' contra Pedro Sánchez: "Recuerda darle un abrazo y que te invite al Falcon con los ministros"

En una nueva entrega de 'Fachas', 'J.D. Vance' llegaba al piso de 'Donald Trump' y 'Giorgia Meloni' y empezaban a ocurrir desgracias: "Recuerda que fue a ver al papa Francisco y se fue con Dios", avisaba la presidenta italiana.

En una nueva entrega de 'Fachas', 'Donald Trump' invitaba a su vicepresidente, 'J.D. Vance', a una maratón de películas de Mel Gibson en su piso. Sin embargo, su compañera de piso 'Giorgia Meloni' le avisaba de su fama de gafe: "Recuerda que fue a ver al papa Francisco y se fue con Dios".

'Vance' entraba en la casa y no tardaban en ocurrir desgracias: primero un calambrazo en la mano derecha de 'Meloni', "la única que uso", y después se rompía un espejo y las dos piernas de Santiago Abascal: "No ha podido ir a trabajar, aunque nadie ha notado la diferencia", comentaba 'Meloni'.

La cosa iba a peor, hasta el punto de que la cabeza del gato de 'Giorgia', 'Benito', se desprendía de su cuerpo al tocarlo 'Vance'. "Entiérralo corriendo, que la mujer que limpia es inmigrante y se los comen", reaccionaba 'Trump'.

Al 'presidente' de Estados Unidos se le ocurría una idea para aprovechar el potencial gafe de 'Vance' y lo mandaba para España: "Recuerda darle un abrazo a Pedro Sánchez y que te invite al Falcon con todos los ministros". Una vez acabara con él, le mandaba directo a Gaza "a ver si despejamos aquello para hacer el balneario".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.