Íñigo Errejón, portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados, ha criticado en laSexta Noche que "seguimos siendo extraordinariamente dependientes del turismo". "Tenemos que reindustrializar nuestro país apostando por las nuevas energías porque no podemos seguir siendo un país que depende de la sangría y del ladrillo", ha manifestado.

En este sentido, Errejón ha afirmado que "ha faltado previsión" en la nueva normalidad por parte del Gobierno y ha insistido en que "nuestro país es económicamente débil porque depende de algunos de sus sectores, como el turismo o el ocio". "Nos hemos dado cuenta de nuestro país no tenía industria cuando hacían falta cosas importantes, como respiradores", ha lamentado, al tiempo que ha expresado que tiene la impresión de que "algunos piensan que podemos salir de esta haciendo lo mismo".

"Deberíamos demostrar como país que hemos tomado nota y que hay reforzar lo público porque, si no, me temo que vamos a seguir siendo igual de débiles", ha advertido el líder de Más País.

En lo referente a la sanidad pública, Errejón ha destacado que fue la que "nos cuidó" y, sin embargo, "hoy no está mejor así que parece que no hemos aprendido nada". "Lo mismo con los trabajadores de actividades esenciales, que trabajaron muchas veces en condiciones muy duras y muy precarias y no han mejorado sus condiciones", ha criticado.

"Tengo la sensación de que no hemos aprendido nada", ha lamentado el político, quien ha defendido, al mismo tiempo que "lo que nos salvó fue la comunidad y lo público y de esta se sale reforzando la sanidad y lo público"

Por último, el portavoz de Más País ha afirmado que "no podemos llevarnos las manos a la cabeza con lo que ocurre en los bares cuando en los medios de transporte no hay medidas para proteger a la gente". "Vemos cómo van los trenes de Renfe o los metros todas las mañanas para ir a trabajar. Tenemos que ponernos más serios", ha reclamado.