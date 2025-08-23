Ahora

Detenido un anciano con andador en el aeropuerto de Palma: robó objetos valorados en más de 2.000 euros a una turista

Los detalles La mujer se disponía a recoger un coche de alquiler para comenzar sus vacaciones en la isla cuando sufrió el robo.

Un anciano detenido en el aeropuerto tras robar objetos valorados en más de 2.000 euros a una turista.
Un anciano ha sido detenido por la Policía Nacional en Palma como presunto autor de un delito de hurto cometido el pasado mes en el aeropuerto balear de Son Sant Joan.

Este hombre, que se desplaza con andador y tiene unos 70 años, sustrajo a una turista que se encontraba en las instalaciones efectos valorados en más de 2.000 euros.

Efectivos de seguridad privada del aeropuerto localizaron al sospechoso después de que la víctima comunicara lo ocurrido. Esta se disponía a recoger un coche de alquiler para comenzar sus vacaciones en la isla cuando sufrió el robo.

Investigadores comprobaron que el detenido, que se alejó con rapidez del lugar tras el hurto, guardaba los objetos en el asiento del andador que utiliza.

El anciano, según comunicó la Policía Nacional, tiene un amplio historial delictivo. Doce personas más han sido arrestadas en el aeródromo este mes de agosto, cuatro por reclamaciones judiciales, dos por hurto y una por lesiones.

