Detenido un anciano con andador en el aeropuerto de Palma: robó objetos valorados en más de 2.000 euros a una turista

Un anciano detenido en el aeropuerto tras robar objetos valorados en más de 2.000 euros a una turista.

Los detalles La mujer se disponía a recoger un coche de alquiler para comenzar sus vacaciones en la isla cuando sufrió el robo.

Un anciano de aproximadamente 70 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Palma, acusado de un delito de hurto en el aeropuerto de Son Sant Joan. El hombre, que utiliza un andador, robó a una turista objetos valorados en más de 2.000 euros mientras ella se preparaba para recoger un coche de alquiler. Tras la denuncia de la víctima, la seguridad privada del aeropuerto localizó al sospechoso, quien guardaba los objetos robados en el asiento de su andador. La Policía ha informado que el detenido tiene un amplio historial delictivo. En agosto, otras doce personas han sido arrestadas en el aeródromo por diversos delitos.

