Gonzalo Bernados ha afirmado en laSexta Noche que "el ministro Escrivá quiere penalizar muchísimo la jubilación anticipada para intentar que se acerque lo más posible a la edad real de jubilación". En este sentido, Bernardos ha asegurado que "ni los 65 años y diez meses de ahora ni los 67 de 2027 van a ser suficientes para sostener estas pensiones porque la generación del 'baby boom' (los que nacieron entre el año 57 y el 76) se va a jubilar en los próximos años y son más de 650.000 personas cada año".

Para el economista "si la Economía hubiera ido normal, en los años siguientes podríamos haber mantenido el nivel adquisitivo de las pensiones", sin embargo, con la crisis del COVID-19 que, según ha dicho, "nos ha empobrecido a todos, la mayoría de personas del sector privado van a sufrir una bajada del salario". "A mí me parece que es indudable por solidaridad para que todos apostemos por salir juntos de la crisis, que bajen los salarios de los funcionarios y que el Gobierno se vea obligado a bajar mínimamente las pensiones", ha manifestado.

Tal y como ha declarado el economista Gonzarlo Bernardos, "posiblemente el Gobierno lo que dirá a los funcionarios y pensionistas es que lo que les baja ahora se lo dará en el futuro, pero es la única manera de cuadrar el déficit público".

Cuanto más tarde cobremos, menos pensión recuperamos de lo que hemos cotizado"

Por su parte, Juan Ramón Rallo, doctor en Economía, ha afirmado que "el ministro Escrivá es deliberadamente ambiguo cuando dice que no van a recortar las pensiones". "Se va a retrasar efectiva de jubilación. De hecho, ese el proyecto que está impulsando el ministro Escrivá y eso supone un recorte de las pensiones porque supone que estás cobrando pensiones durante menos años. Si las alargaran hasta los 70 u 80 años, evidentemente la pensión que cobraríamos sería prácticamente nula", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "cuanto más tarde cobremos, menos pensión recuperamos de lo que hemos cotizado a lo largo de la vida laboral".

Retrasando la edad de jubilación no vamos a solucionar el agujero que se va a gestar en las pensiones"

"Lo que no está tan claro y ese es el riesgo es que solo con este retraso de la edad efectiva de jubilación consigamos cuadrar las cuentas. El ministro Escrivá cree que sí porque tiene unas expectativas de evolución demográfica de España muy optimista. Él considera que España puede seguir creciendo en población hasta los 60 millones de personas", ha expresado Rallo, para quien el problema está en que "si esas previsiones demográficas no se cumplen, únicamente retrasando la edad de jubilación no vamos a solucionar el agujero enorme que se va a gestar en el sistema de pensiones durante las próximas dos décadas".

"Tenemos mucha deuda, un agujero potencial enorme del sistema de pensiones y jugárselo únicamente a la carta de retrasar la edad de jubilación efectiva durante un par de años es tremendamente irresponsable dada la situación financiera de España. Por tanto, o bien este Gobierno miente cuando dice que no va a rebajar las pensiones, o simplemente está dejando que el problema termine de estallarle en la cara a futuros ejecutivos", ha criticado el economista.