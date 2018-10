Gabriel Rufián: "Ana Pastor pasará a la historia por ser una de las mejores presidentas del Congreso"

AFIRMA QUE ES UNA "PERSONA MUY JUSTA"

El diputado de ERC ha afirmado que la presidenta del Congreso le citó en una ocasión en su despacho. "Lo único que me dijo fue que no me hacía falta hacer según qué cosas y me quedé con eso", ha añadido Rufián acerca de su encuentro con Ana Pastor, a la que ha definido como una "persona muy justa".