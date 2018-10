Beatriz Escudero, indignada con Rufián y su "gesto sexista": "Esto entra dentro de su juerga, ya está bien"

La diputada del PP Beatriz Escudero, quien ha llamado "imbécil" al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, después de que éste la tildara de "palmera" y le guiñara un ojo, ha asegurado que se han sentido "humillada y despreciada" por el diputado republicano.

El incidente entre Escudero y Rufián se ha registrado hoy en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP cuando comparecía el ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos.

"Ninguna mujer es ni una palmera ni un florero, y así me he sentido cuando me lo ha dicho", ha reconocido Escudero, que ha pedido el amparo de la Mesa del Congreso ante el "insulto inadmisible" del portavoz de ERC.

En una rueda de prensa en el Congreso en la que ha estado arropada por una veintena de diputadas y diputados del PP, Escudero ha criticado que el presidente de la Comisión, el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, no haya salido en su defensa, ni tampoco lo hayan hecho las diputadas de otros partidos, presentes en la sesión.

"Me han dicho que no les metiera en líos. ¿Es que somos inferiores las mujeres del PP?", ha denunciado. Pese a que Rufián ha retirado después el calificativo de "palmera", Escudero ha explicado que, de momento, no le ha pedido disculpas, aunque se ha mostrado dispuesta también a rectificar su insulto de "imbécil" al portavoz de ERC.

