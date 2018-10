Gabriel Rufián: "Todo comenzó en las urnas y acabará en ellas, en un referéndum de autodeterminación"

Gabriel Rufián: "Me va a costar votar a favor de los presupuestos de un gobierno de carceleros"

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha hablado en laSexta Noche sobre los Presupuestos y el apoyo que el Gobierno necesita de partidos como el suyo para sacarlos adelante. "El hecho de tener amigos presos y que el Gobierno no haga nada influye mucho", ha dicho.

Gabriel Rufián: "ERC dio el apoyo a Pedro Sánchez en la moción de censura en contra de ladrones como Rajoy y compañía"

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha dicho en laSexta Noche que "con 180 votos que consiguió Pedro Sánchez, si él fuera valiente, podría ser muy fuerte". En este sentido, ha defendido la amnistía total a los políticos encarcelados.

Gabriel Rufián: "VOX es una especie de Ciudadanos desinhibido que afirma cosas que quizás el otro dice en la intimidad"

"Nos hemos llevado las manos a la cabeza porque VOX ha reunido a 10.000 personas, pero la pregunta es: ¿cómo han pagado las querellas que han puesto durante meses a los independentistas?", ha dicho Rufián. Además, ha añadido que este partido, al que compara con Ciudadanos, "lleva años diciendo auténticas barbaridades".

Gabriel Rufián: "Ante el silencio de Podemos, ERC hace un llamamiento para que reaccionen"

"Entiendo que PDeCAT, PNV y Bildu seguirán el camino que pedimos con los presos", ha dicho Gabriel Rufián en relación a la petición de ERC de amnistía total para los políticos encarcelados. Además, ha mandado un mensaje a Podemos: "Apelo a Iglesias, por la mañana anunciaron el salario de 900 euros y por la noche Sánchez anunció que podría ir contra diputados catalanes por reprobar a Felipe VI".

Gabriel Rufián: "Escudero no solo no se ha disculpado sino que me insultó más llamándome cobarde y mentiroso"

El diputado de ERC ha afirmado que la diputada del PP, Beatriz Escudero, no se ha disculpado por llamarle "imbécil", sino que, además, le ha llamado "cobarde y mentiroso". Sin embargo, Gabriel Rufián ha insistido en volver a disculparse por haberle llamado "palmera".

Gabriel Rufián se sincera sobre sus polémicas: "Intento incomodar muy mucho a los comparecientes"

"Intento humildemente no hacer un masaje en las comisiones del Congreso", así ha hablado Gabriel Rufián sobre sus sonadas polémicas. El diputado de ERC ha añadido que ve a "compañeros de otros grupos parlamentarios" que no son lo suficientemente críticos.

Gabriel Rufián: "Chirría ver a un señor de la guerra como Aznar diciendo que no tiene nada que ver con la invasión de Irak"

Después de repasar algunas de sus más sonadas polémicas en el Congreso, el diputado de ERC Gabriel Rufián ha dicho en laSexta Noche que "legalmente las comisiones de investigación no sirve". Sin embargo, ha destacado que en casos como el de Aznar y la guerra de Irak, "hay gente que lo ve y se conciencia, vote a quien vote, de que es una barbaridad".

Gabriel Rufián: "Ana Pastor pasará a la historia por ser una de las mejores presidentas del Congreso"

El diputado de ERC ha afirmado que la presidenta del Congreso le citó en una ocasión en su despacho. "Lo único que me dijo fue que no me hacía falta hacer según qué cosas y me quedé con eso", ha añadido Rufián acerca de su encuentro con Ana Pastor, a la que ha definido como una "persona muy justa".

Gabriel Rufián responde a Mariano Rajoy: "Le echó la Gürtel y que tuviera 1.000 imputados, es un buen tipo que miró hacia un lado durante décadas"

Después de que Mariano Rajoy haya dicho que los responsables de su salida de Moncloa fueron los partidos "de extrema izquierda e independentistas", Gabriel Rufián ha respondido a sus palabras. "A Rajoy le echó la Gürtel, que sus compañeros robaran", ha dicho el diputado de ERC.

Gabriel Rufián: "La diferencia, de momento, entre Zoido y Marlaska es que Marlaska es más guapo"

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha criticado en laSexta Noche al ministro del Interior: "Grande-Marlaska tiene mucho que hacer para no ser como Zodio, de momento, la diferencia entre ambos es que Marlaska es más guapo".

Gabriel Rufián: "Pedro Sánchez exhumará a Franco con nocturnidad y cobardía"

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha hablado sobre la exhumación de Franco y su posible traslado a la catedral de la Almudena, en Madrid: "Lo harán con nocturnidad, alevosía y cobardía". Además, ha dicho que "todo el mundo estaría de acuerdo en sacar los restos de un dictador asesino de un mausoleo pagado por todos".