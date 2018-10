Lío en la comisión del PP con Cascos; Rufián llama "palmera" a la vicepresidenta de la mesa y ella estalla: "No me guiñes el ojo, imbécil"

La diputada del PP Beatriz Escudero ha abandonado la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP después de que el diputado de ERC Gabriel Rufián le haya "guiñado un ojo" y en protesta por esa actitud "sexista" del parlamentario.

"Si esta Presidencia no me da amparo me marcho de la comisión", ha advertido la diputada, que ha llamado "imbécil" a Rufián, tras lo que se ha levantado de su asiento de la Mesa de la Comisión, de la que es vicepresidenta, y ha abandonado su puesto en la sala en la que comparece el exsecretario general del PP Francisco Álvarez Cascos.

El incidente ha comenzado cuando Rufián ha preguntado a Álvarez Cascos si no le preocupa que "roben a los españoles", a lo que el exdirigente del PP ha contestado que lo que le preocupa es que haya en Cataluña un "sistema de apartheid" que segrega por razones ideológicas.

Estas afirmaciones de Álvarez Cascos han derivado en un debate político en el que Rufián ha hablado de la "bandera del pollo", lo que ha hecho que la diputada Beatriz Escudero haya pedido su reprobación por parte del presidente de la comisión, Pedro Quevedo, al considerar que se estaba "insultando a la bandera de todos los españoles".

Tras una advertencia de Quevedo, el diputado de ERC ha dicho que iba a centrarse en Álvarez Cascos y no en "su palmera de al lado", en alusión a Escudero, momento en el que, según la diputada, Rufián le ha guiñado el ojo. "No me guiñes el ojo, imbécil", le ha espetado y se ha preguntado que "¿dónde están las actitudes sexistas y el apoyo de las mujeres?".

Posteriormente ha abandonado su puesto en la Mesa, lo que ha lamentado "profundamente" el presidente de la comisión, quien ha pedido a Rufián que se ahorre los calificativos y juicios de valor. "Ya tenemos armado el pollo otra vez, siempre lo consigue, señor Rufián", le ha reprochado.