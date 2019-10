Albert Rivera ha hablado sobre la huelga general de Cataluña y la manifestación de Barcelona. "Me parece fantástico que alguien cumpla la ley para manifestarse, pero cortar carreteras, dejar a la gente tirada en la carretera, cortar puertos y bloquear el aeropuerto de Barcelona no es una manifestación ni un derecho, es un sabotaje", ha denunciado.

"En la huelga vimos a mucha gente que tenía miedo, que no abrió su comercio por miedo a que se lo destrozasen. De hecho, han destrozado algunos comercios. Por lo tanto, no vistamos de huelga general lo que es un sabotaje general", ha declarado el líder de Ciudadanos, al tiempo que ha criticado que les "impidiesen la vida cotidiana a millones de familias españolas".

Rivera ha asegurado, además, que su "lealtad es absoluta" al Gobierno. "Yo llamé a Sánchez el lunes, me reuní el miércoles con él, le pedí una reunión de Estado el 11 de septiembre y no quiso reunirse conmigo para hablar de esto. Yo vengo advirtiendo de lo que iba a pasar en mi tierra porque sabía lo que iban a hacer los separatistas, le dije a Sánchez que juntos aplicáramos la Constitución. Me lo negó e incluso se burló de mí llamándome 'hipócrita'", ha criticado.

También se ha mostrado crítico con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha afirmado que policías y guardias civiles "están indignados con el ministro porque dijo que había total normalidad, cuando hay más de 200 policías heridos". Así, se ha preguntado: "¿Por qué un ministro del Interior ante una crisis nacional no está en la Delegación del Gobierno de Barcelona toda la semana dirigiendo a Mossos, Policía y Guardia Civil?".

"Si yo fuera presidente, hubiera enviado al ministro del Interior a Barcelona. Y el ministro no ha aparecido hasta hoy a recoger los escombros de lo que quedaba", ha manifestado Rivera, quien, asimismo, ha criticado que "no se hayan utilizado dispositivos hasta ayer, como camiones antidisturbios, por cuestiones políticas cuando los propios policías pedía que se actuara".