Ahora

"La meritocracia son los padres"

Un asesor de comunicación, a un propietario de ocho pisos: "Defiendes un modelo de negocio que se basa en parasitar a otros"

René Soto ha estado en laSexta Xplica para "exponer el trucazo" de las familias multimillonarias en España: "El 74% lo son por herencia".

René Soto

René Soto, asesor de comunicación, ha estado en laSexta Xplica para hablar de las herencias y de la meritocracia. En una de sus participaciones en el programa, ha respondido a un propietario de ocho pisos sobre su idea de negocio.

"Voy a exponer el trucazo de las familias multimillonarias en España. El 74% lo son por herencia, no por esforzarse en un garaje. Al final se demuestra que sí, que la meritocracia existe: son los padres", ha dicho.

Luego se ha dirigido al propietario de ocho viviendas para hablar del liberalismo: "Entiendo que eres liberal. ¿Sabes qué proponían los padres del liberalismo sobre las herencias? Impuestos, porque perpetuaban la desigualdad".

"Tú no defiendes el liberalismo. Defiendes los privilegios y un modelo de negocio que se basa en parasitar a otros. Te aprovechas de la gente joven sacándoles más de la mitad de su salario", ha concluido Soto.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El incendio en Porto obliga a evacuar a más de 300 vecinos de La Baña
  2. Aagesen ve un "vínculo claro" entre los incendios y el cambio climático y reitera de la necesidad de un pacto de Estado
  3. Israel sigue negando la hambruna en Gaza pese a que ascienden a 289 los palestinos muertos por desnutrición
  4. El Pentágono planea desplegar a miles de militares en Chicago en otra posible drástica medida de Trump
  5. Gastar más para comprar menos: el precio de los alimentos se dispara con subidas de hasta un 16% en algunos productos
  6. 'Chupa y calla', 'A ti te follo gratis' o 'La tengo dura': las polémicas chapas que se venden en Aste Nagusia