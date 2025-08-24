Un asesor de comunicación, a un propietario de ocho pisos: "Defiendes un modelo de negocio que se basa en parasitar a otros"

René Soto ha estado en laSexta Xplica para "exponer el trucazo" de las familias multimillonarias en España: "El 74% lo son por herencia".

René Soto, asesor de comunicación, ha estado en laSexta Xplica para hablar de las herencias y de la meritocracia. En una de sus participaciones en el programa, ha respondido a un propietario de ocho pisos sobre su idea de negocio.

"Voy a exponer el trucazo de las familias multimillonarias en España. El 74% lo son por herencia, no por esforzarse en un garaje. Al final se demuestra que sí, que la meritocracia existe: son los padres", ha dicho.

Luego se ha dirigido al propietario de ocho viviendas para hablar del liberalismo: "Entiendo que eres liberal. ¿Sabes qué proponían los padres del liberalismo sobre las herencias? Impuestos, porque perpetuaban la desigualdad".

"Tú no defiendes el liberalismo. Defiendes los privilegios y un modelo de negocio que se basa en parasitar a otros. Te aprovechas de la gente joven sacándoles más de la mitad de su salario", ha concluido Soto.