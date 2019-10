Rivera ha criticado en laSexta Noche que "el Estado ha estado desparecido demasiado tiempo en Cataluña". "Hemos visto cómo el nacionalismo ha ocupado todos los espacios públicos e institucionales", ha lamentado el presidente de Ciudadanos.

Para el líder de Cs, "las calles de Barcelona esta semana no parecían propias de una ciudad democrática del siglo XXI, parecían otra cosa" porque, según ha argumentado, "mucha gente ha sentido miedo de bajar a comprar y de llevar a sus hijos al colegio".

"Hemos visto agresiones a periodistas. Los periodistas en mi ciudad van con casco y con protección, algo querrá decir si los periodistas tienen que ir protegidos a cubrir 'manifestaciones', es un síntoma de que algo está pasando", ha advertido Rivera quien, además, ha manifestado que "la única llamada que hay que hacer a Quim Torra es para comunicarle su cese".

Sobre Torra, ha dicho que "es tan incompatible con la convivencia como lo era Puigdemont". "No tenemos que tener miedo a echar a Torra porque es parte del problema. No pidamos perdón por cesar a un señor que llama a la violencia", ha insistido.

Albert Rivera también ha hablado del veto que han levantado a Sánchez. "No creo que sea un buen presidente y no lo está demostrando, pero estoy dispuesto a un compromiso por España que es que si soy presidente del Gobierno le pediré a la oposición que me ayude a sacar las reformas, pero si estoy en la oposición voy a facilitar una negociación. Me parece que es necesario decirle a los españoles que no vamos a seguir convocando elecciones", ha afirmado el líder de Cs.

Además, ha destacado que le "llama la atención que cuando uno reivindica derechos y libertades no lo hace con la cara tapada". "Cuando no vas a cometer delitos no te tapas la cara, lo haces a cara descubierta. Una característica de esta semana en Barcelona es que cada vez va más gente con la cara tapada", ha indicado Rivera, refiriéndose a los disturbios en la ciudad.