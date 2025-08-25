Ahora

Aitana y Plex derrochan complicidad en sus vacaciones en Indonesia: entre amigos y familiares

En la isla de Komodo, disfrutando de pasar tiempo en pareja y rodeados de amigos y familiares. Así han sido las vacaciones de verano de Aitana y Plex.

"La pareja del verano han sido Plex y Aitana, indiscutiblemente", asegura Alfonso Arús, que muestra las imágenes de la escapada que han podido disfrutar juntos este verano la cantante y el youtuber.

Derrochando complicidad en Indonesia, los 'tortolitos' han compartido momentos del viaje en redes sociales. "Han sido ellos mismos los que han abierto ese álbum fotográfico, un secreto a voces de sus días en la isla de Komodo, disfrutando de amigos y familiares, ya que también les acompañó la hermana de Plex", ha desvelado Tatiana Arús.

"Lo de conseguir las imágenes que no muestran ellos es prácticamente imposible", opina el presentador del programa, asegurando que a muchos lo que les interesa es ver "la cara B". "Una discusión, una pillada, un mal gesto...".

Para Angie Cárdenas, cuando ellos se dan cuenta de que están siendo grabados, "todavía cuelgan más fotografías", de cara a que no puedan vender más imágenes.

