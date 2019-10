El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha lamentado en laSexta Noche que el viernes se viese "Barcelona ardiendo" y ha criticado que "no se puede permitir en un país democrático que policías estén siendo agredidos y la gente no salga a la calle porque tiene miedo".

En esta línea, Rivera ha defendido que en Barcelona "la gente no puede tener miedo a coger el coche, a ir a comprar". "No es normal en democracia, aunque nos pueden hacer pensar lo contrario el señor Marlaska y el Sánchez", ha criticado.

Así, el presidente del partido naranja ha defendido con rotundidad que "las calles no son de los radicales". "Mientras agredían a los policías, escuché indignado en mi casa cómo gritaban 'las calles serán siempre nuestras' y yo a esos radicales les quiero decir que las calles también son de los demócratas, de los que no reventamos Barcelona y respetamos a los que piensen distinto", ha manifestado.

"Nosotros ni vamos a reventar adoquines, ni vamos a agredir a nadie con pelotas de acero, ni vamos a intentar matar a nadie. Vamos a defender la democracia, pero que nadie se equivoque, el primer partido de Cataluña puede hacer un acto democrático en el centro de Barcelona, solo bastaría que entregáramos las calles a estos cafres", ha declarado Rivera, en referencia al acto que Ciudadanos va a realizar este domingo en la ciudad.

Además, el presidente de Cs ha asegurado que "el Gobierno no quiere actuar contra Torra, no quiere reconocer la realidad". "Marlaska dijo que en Barcelolna se puede vivir con normalidad, el mismo día que vimos cómo reventaban Barcelona. Negando la realidad no se toman decisiones", ha denunciado.